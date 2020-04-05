Еще в одной европейской стране улучшается ситуация с COVID-19

Новости мира:Поступивших за сутки в больницы пациентов с COVID-19 в Бельгии впервые меньше выписанных.

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Бельгии вплотную приблизилось к 20 тысячам, хотя впервые с начала вспышки болезни количество людей, выписанных из больниц после выздоровления, превысило количество госпитализированных с COVID-19.

Такие данные со ссылкой на Кризисный центр Бельгии приводит издание "The Brussels Times".

"С субботы в больницы были госпитализированы дополнительно 499 человек с диагнозом коронавируса, одновременно выздоровели и вышли из больниц 504 человека. Впервые суточный показатель тех, кто вышел из больницы после выздоровления от COVID-19 превысил количество людей, поступивших на госпитализацию с таким диагнозом", - говорится в публикации.

Общее количество больных, которые проходят стационарное лечение, составляет 5735 человек, из них 1261 человек находится в отделениях интенсивной терапии.

В то же время, за сутки количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 1260, что довело общее количество подтвержденных случаев инфицирования до 19961.

Как отмечается, эти данные не отображают точное количество людей, инфицированных COVID-19, поскольку зависят от количества людей, прошедших через тестирование.

За последние 24 часа от коронавируса в Бельгии умерли 164 человека, что довело общее количество погибших в стране от этой болезни до 1447.