Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
"Карантин такого масштаба в Украине впервые": в МВД объяснили, почему людей обязали носить с собой паспорт
"Карантин такого масштаба в Украине впервые": в МВД объяснили, почему людей обязали носить с собой паспорт
Пожар на Крещатике: повреждены кабельные сети "Укртелекома"
Пожар на Крещатике: повреждены кабельные сети "Укртелекома"
Ломаченко усложнил свои отжимания на кольцах (Видео)
Ломаченко усложнил свои отжимания на кольцах (Видео)
Лунный посевной календарь с 6 по 12 апреля 2020 года
Лунный посевной календарь с 6 по 12 апреля 2020 года

Еще в одной европейской стране улучшается ситуация с COVID-19

Еще в одной европейской стране улучшается ситуация с COVID-19
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Поступивших за сутки в больницы пациентов с COVID-19 в Бельгии впервые меньше выписанных.

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Бельгии вплотную приблизилось к 20 тысячам, хотя впервые с начала вспышки болезни количество людей, выписанных из больниц после выздоровления, превысило количество госпитализированных с COVID-19.

Такие данные со ссылкой на Кризисный центр Бельгии приводит издание "The Brussels Times".

"С субботы в больницы были госпитализированы дополнительно 499 человек с диагнозом коронавируса, одновременно выздоровели и вышли из больниц 504 человека. Впервые суточный показатель тех, кто вышел из больницы после выздоровления от COVID-19 превысил количество людей, поступивших на госпитализацию с таким диагнозом", - говорится в публикации.

Пик прошел: Испания понемногу преодолевает COVID-19

Общее количество больных, которые проходят стационарное лечение, составляет 5735 человек, из них 1261 человек находится в отделениях интенсивной терапии.

В то же время, за сутки количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 1260, что довело общее количество подтвержденных случаев инфицирования до 19961.

Как отмечается, эти данные не отображают точное количество людей, инфицированных COVID-19, поскольку зависят от количества людей, прошедших через тестирование.

Без маски на улицу нельзя: Ломбардия ужесточает меры карантина

За последние 24 часа от коронавируса в Бельгии умерли 164 человека, что довело общее количество погибших в стране от этой болезни до 1447.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бельгия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь