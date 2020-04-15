Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

Важно:

в стране заражены коронавирусом 3764 человека;

умерли от осложнений болезни 108 украинцев;

Минздрав опасается всплеска пандемии после Пасхи;

церковь позволила верующим участвовать в пасхальных богослужениях на улице;

в мире проходят испытания 70 вакцин против COVID-19.

10:58 В России за сутки выявлено 3388 новых случаев COVID-19, всего их стало 24 490. Умерло 28 человек, с начала эпидемии - 198. Россия включает в свою статистику данные по оккупированному Крыму, там 34 заболевших, из них 12 выздоровело.

10:25 В Кременчуге от пневмонии, вызванной COVID-19, умер 84-летний мужчина. Это первый летальны случай от коронавируса в городе, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

09:38 BBC развенчивает мифы о коронавирусе, появившиеся в соцсетях: лимонный сок не защищает от COVID-19, и нет никаких доказательств, что вирус передается через укусы комаров.

Оперативная информация о коронавирусе: брифинг Минздрава

Из 392 человек, заболевших COVID-19 за последние сутки в Украине, 29 детей и 90 медработников. Госпитализированы 120 человек, из них семь детей и 10 медиков. Выздоровели за сутки 24 человека, скончались 10 человек. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего из заболевших в Украине 3764 человек - 260 детей и 684 медработников.

Степанов подчеркнул, что на фоне нового антирекорда по количеству заболевших за сутки говорить о сроках выхода из карантина нецелесообразно.

Из $135 млн, которые Украина получит от Всемирного банка, $35 млн пойдут на закупку медоборудования и финансирование больниц, заявил на брифинге глава Минздрава Степанов.

Поскольку число заболевших за сутки в Украине выросло до 392, говорить об окончании карантина нецелесообразно, заявил глава Минздрава Степанов.

Украинские больницы на сегодня обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких - их хватает на всех, кто находится на ИВЛ, заявил глава Минздрава Степанов на брифинге. По его словам, в дополнение к 2000 аппаратов, которые находятся в 242 больницах, будут закуплены еще 838 за счет кредитных средств, предоставленных Европейским инвестиционным банком.

По состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусом, 108 человек умерли, 143 больных COVID-19 выздоровели.

09:21 Макрон пообещал в ближайшие часы предложить Путину прекратить все военные конфликты на планете и сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Он думает, что Путин "наверняка согласится".

08:32 Во Франции шестой день подряд в отделениях интенсивной терапии уменьшается количество пациентов, заболевших COVID-19. Всего в стране 143 303 заболевших, 15 729 умерших и 28 805 выздоровевших. Карантинные меры продлены президентом Макроном до 11 мая (thelocal.fr).

08:24 За прошедшие сутки в США умерло от коронавируса наибольшее количество людей с начала эпидмеии - 2407 человек. В стране выявлено около 27 000 новых случаев заражения, все заболевших - 613 886, умерло 26 047 человек.

08:20 Еврокомиссия опубликовала директиву о том, как обращаться с мусором зараженных коронавирусом: его следует складывать в отдельные мешки, которые обязательно должны быть завязаны. Еврочиновники подчеркнули, что регулярный вывоз мусора, как и его сортировка, очень важны для борьбы с эпидемией.

08:03 В Китае за сутки 46 новых случаев заражения коронавирусом, из них 36 - у приехавших из-за границы. Китай закрыл границу с Россией в городе Суйфыньхэ из-за большого количества зараженных, возвращающихся из РФ (Reuters).

07:59 Гренландия постепенно снимает карантин: все 11 заболевших COVID-19 выздоровели, врачи уверены, что местного распространения инфекции нет - последний случай был выявлен 4 апреля.

07:43 Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трамп считает, что ВОЗ "не справилась со своей основной обязанностью" в ответ на вспышку коронавируса и должна нести ответственность.

07:02 На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Более 484 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 126 тыс.

Из них значительная часть приходится на США (25 794), Италию (21,067) и Испанию (18 056).

На данный момент на планете свыше 1,38 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: