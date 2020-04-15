COVID-19: В ВОЗ спрогнозировали, когда стоит ждать вакцину

Новости Украины:В ВОЗ рассказали, при каких обстоятельствах начнется разработка вакцины от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

"Нам действительно не стоит ждать вакцину в ближайшие 12 месяцев или дольше", – сказала она.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.