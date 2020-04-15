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Среда, 15.04.2020
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COVID-19: В ВОЗ спрогнозировали, когда стоит ждать вакцину

COVID-19: В ВОЗ спрогнозировали, когда стоит ждать вакцину
17:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В ВОЗ рассказали, при каких обстоятельствах начнется разработка вакцины от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

"Нам действительно не стоит ждать вакцину в ближайшие 12 месяцев или дольше", – сказала она. 

Ослабление карантина: ВОЗ просит страны не горячиться

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Минздрав, ВОЗ, Карантин, Коронавирус.
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