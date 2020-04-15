Ослабление карантина: ВОЗ просит страны не горячиться

Новости Украины:В ВОЗ советуют странам не спешить с ослаблением карантинных ограничений.

Всемирная организация здравоохранения советует странам, которые ослабляют карантинные ограничения, подождать не менее двух недель перед следующим ослаблением, чтобы оценить влияние таких изменений.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ, передает Reuters.

В заявлении, в частности, говорится о том, что мир находится на "поворотном этапе" пандемии, и что "скорость, масштаб и справедливость должны быть нашими руководящими принципами" во время принятия решений о мерах, необходимых для предотвращения COVID-19.

Каждая страна должна принять комплексные меры по охране здоровья с целью предотвращать дальнейшее распространение вируса и остановить рост количества инфицированных.

Некоторые из стран, наиболее пострадавших от вируса, на сегодня рассматривают возможность снятия ограничений и возвращения к нормальной жизни. Но все шаги надо принимать постепенно, с тем, чтобы оценить их влияние, объясняют в ВОЗ.

"В идеале между каждой фазой перехода должно быть минимум две недели (что соответствует инкубационному периоду COVID-19), чтобы понять риск новых вспышек и адекватно среагировать", – уточняют в заявлении.

Как сообщалось ранее, США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.