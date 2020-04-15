ВНО 2020: Как карантин повлиял на сроки проведения тестирования

Новости Украины:В связи с коронавирусной эпидемией в Украине сроки проведения ВНО будут зависеть от времени завершения карантина.

Сроки проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году зависят от завершения введенного из-за коронавируса карантина, у Министерства образования и науки Украины есть несколько вариантов его проведения.

Об этом во время брифинга представителей правительства заявила врио министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"От государственной итоговой аттестации освобождены учащиеся 4 и 9 класса, внешнее независимое оценивание состоится в Украине в 2020 году. Сроки его проведения зависят от сроков окончания карантина в Украине. Министерство образования и науки Украины разработало минимум два сценария проведения внешнего независимого оценивания", - отметила она.

По словам Мандзий, если сроки карантина завершатся до начала июня, будет возможность говорить о проведении в июне пробного внешнего независимого оценивания и с 25 июня основной сессии ВНО.

"Если сроки карантина будут продлены, и будет возможность начать процедуру внешнего независимого оценивания, начиная с пробного, в августе, то в начале августа состоится пробное внешнее независимое оценивание и с 25 августа будет возможность проводить основную сессию внешнего независимого оценивания", - добавила она.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.