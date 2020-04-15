В Китае за сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом

Новости мира:За сутки в материковом Китае выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, 36 из них "импортированы".

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 46 новых случая заражения коронавирусом, 36 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - восемь, Гуандун - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране скончался один человек - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от связанных с коронавирусом болезней в Китае умерли 3 тыс. 342 человека, зарегистрировано 82 тыс. 295 случаев заболевания, из них 1 тыс. 500 ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 137 человек, состояние 113 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 450 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 12 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 393 (шесть случаев смерти).

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.