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Трамп: ВОЗ не смогла адекватно получить информацию по COVID-19

Трамп: ВОЗ не смогла адекватно получить информацию по COVID-19
02:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Сегодня я проинструктировал мою администрацию, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка весьма ее халатной работы (по проблеме - ред.) распространения коронавируса", - сказал Трамп, выступая перед Белым домом.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ред.) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп.

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Он продолжил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.

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Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, одной из главных проступков ВОЗ заключалась в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

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ВОЗ, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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