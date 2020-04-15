Коронавирус во Франции: число летальных случаев перевалило за 15 тысяч

Новости мира:Во Франции от коронавируса умерли уже более 15,7 тысячи человек.

Во Франции от осложнений коронавирусной инфекции умерли уже более 15,7 тысячи человек.

Как сообщает Reuters, Франция стала четвертой страной, где смертность от коронавируса превысила 15 тысяч человек - после Италии, Испании и Соединенных Штатов Америки.

Всего во Франции от коронавирусной инфекции в больницах и домах престарелых умерли 15 тысяч 729 человек. За последние сутки смертность возросла на 5% - зафиксировано 762 летальных случая.

В то же время сообщается, что количество лиц, находящихся в отделах интенсивной терапии, за сутки уменьшилось на 91, до 6 тысяч 730, что может свидетельствовать о положительном влиянии карантинных мероприятий, продленных до 11 мая.

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

Напомним: