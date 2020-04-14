Эпидемия COVID-19: В Нидерландах уже более 27 тыс зараженных с коронавирусом

В Нидерландах по состоянию на середину дня 14 апреля 2020 года количество больных COVID-19 выросло до 27 419.
Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).
"За последние сутки 122 пациентов умерло, выявлено 868 новых больных. Всего (в стране - ред.) 27419 больных и 2945 человек умерли ", - сообщили в Национальном институте здравоохранения Нидерландов.
Как сообщалось, в Нидерландах до 28 апреля продолжили ограничительные меры с целью противодействия распространению коронавируса.
Сначала было принято решение закрыть до 6 апреля школы, детсады, бары, рестораны, спортклубы. Также все мероприятия с участием значительного количества людей в Нидерландах были запрещены до 1 июня.
Людей призывают не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.
Напомним:
По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.