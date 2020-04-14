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Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила чрезвычайное положение

Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила чрезвычайное положение
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса власти Румынии решили продлить карантин еще на месяц.

Президент Румынии Клаус Йоханнис продлил действие чрезвычайного положения в стране еще на один месяц в связи с коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает Romania-Insider. 

"Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал во вторник, 14 апреля, указ о продлении чрезвычайного положения на один месяц из-за COVID-19", - говорится в сообщении. 

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Он также призвал граждан продолжать соблюдать меры, которые были приняты для борьбы с распространением коронавируса в стране.

В то же время Йоханнис также предостерег людей, которые требуют быстрого смягчения ограничительных мер, относительно опасности такого решения для всех граждан и перегрузки системы здравоохранения в стране.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреису заявил, что страны должны отменять введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения постепенно, при этом учитывая особенности нового коронавируса.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

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Румыния, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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