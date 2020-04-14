COVID-19: Гренландия стала первым местом на Земле, где вылечились все больные

Новости мира:В связи с выздоровлением всех больных Гренландия стала первой страной, где излечились все больные коронавирусом.

В Гренландии, которая является автономией в составе Королевства Дания, всего было зафиксировано 11 случаев заболевания на COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Сейчас все больные полностью выздоровели, передает Worldometer.

Кроме того, в Гренландии не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.

По данным ресурса, случаи заболевания были обнаружены с середины марта до начала апреля в столице автономии - городе Нуук.

С 4 апреля на острове не было выявлено ни одного нового случая. Согласно местному изданию High North News, в связи с тем, что все больные выздоровели, премьер-министр Ким Кильсе объявил, что власти планируют постепенное открытие столицы автономии и снятие карантина.

Отмечается, что более 900 человек прошли тест на COVID-19 в Гренландии с тех пор, как был обнаружен первый случай заражения.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.