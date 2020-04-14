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Столтенберг: Коронавирус потряс всех нас

Столтенберг: Коронавирус потряс всех нас
16:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Генеральный секретарь НАТО заявил, что коронавирус изменил представление Альянса о безопасности.

В условиях кризиса COVID-19 Североатлантический Альянс будет выполнять свое главное предназначение по защите стран-союзниц, хотя пандемия изменила для НАТО путь осмысления таких понятий, как безопасность или национальная стойкость.

На этом во вторник во время онлайн-пресс-конференции накануне виртуальной встречи министров обороны стран НАТО, которая должна состояться завтра, акцентировал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Ключевая роль НАТО заключается в обеспечении безопасности для почти миллиарда наших граждан. Мы сделаем все, чтобы этот кризис в сфере здоровья не перерос в кризис в сфере безопасности, и мы будем лучше подготовлены к следующим подобным кризисам. Коронавирус потряс всех нас, и он будет иметь далеко идущие последствия, в том числе для того, каким образом мы осмысливаем нашу безопасность и национальную устойчивость", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что завтра министры обороны будут обсуждать именно этот вопрос – каким образом в условиях кризиса COVID-19 продолжать усилия НАТО в сферах сдерживания и обороны, и как обеспечить безопасность персонала и продолжение миссий и операций НАТО в условиях пандемии, от присутствия многонациональных боевых групп НАТО на Востоке Европы (страны Балтии и Польша) и воздушного и морского патрулирования, до операций в более широком регионе от Афганистана до Косово.

Столтенберг заметил - еще одним вопросом, на котором во время встречи сосредоточат внимание министры обороны стран Альянса, будет противодействие дезинформации.

"Мы видели государства и негосударственных актеров, которые пытаются воспользоваться обстоятельствами пандемии, чтобы распространять ложные и вредные нарративы, которые пытаются разделить нас. Поэтому союзникам нужно теснее сотрудничать для идентификации, мониторинга и обезвреживания таких усилий. Для нас открытая и прозрачная пресса остается лучшим средством против дезинформации и пропаганды", - отметил руководитель НАТО.

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Он напомнил, что вызовы, которые возникают вследствие пандемии коронавируса, не имеют никаких границ, поэтому НАТО будет чувствовать себя сильнее, если активно работать с партнерами. В частности, завтра в работе телеконференции министров обороны НАТО примут участие военные руководители стран-партнеров Финляндии и Швеции, а также Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"НАТО сделает правильные выводы из этого кризиса. После него мы станем даже сильнее и будем готовы, как всегда, к защите наших народов и наших государств", - добавил генеральный секретарь НАТО.

По последним данным сайта Worldometer, общее число зафиксированных в мире случаев инфицирования COVID-19 составляет более 1 936 700 , из них – 459 015 человек выздоровели и 120568 умерли.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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