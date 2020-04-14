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Заседание министров обороны стран-членов НАТО: что на повестке дня

Заседание министров обороны стран-членов НАТО: что на повестке дня
11:21 Сегодня Телеграф

Новости мира:Георгий Толкачев рассказал, что министры обороны стран-членов НАТО обсудят COVID-19 и Украину.

Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев констатирует, что на внеочередном заседании министров обороны стран-членов НАТО, украинский вопрос также будет вынесен на обсуждение, несмотря на приоритетность рассмотрения вопроса борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом он сказал накануне заседания, которое пройдет 15 апреля в формате видео-конференции по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Это будет второе заседание на уровне министров стран-членов альянса в таком формате.

По словам Толкачева, проведение внеочередного заседания министров обороны НАТО было инициативой генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга с целью обсудить предпринимаемые меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

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"График и формат всех министерских мероприятий по причине пандемии коронавируса полностью пересмотрен. Если ранее министры, как правило, работали два дня в различных форматах – были заседания со странами-партнерами, заседания, посвященные операциям, проводимых союзниками, другие, на которых рассматривались сугубо внутренние вопросы альянса, то теперь обсуждение сжато до 1.5-2 часов. И если вы обратите внимание, то начало видео-конференции запланировано на 15.00 с тем, чтобы учесть разницу во времени с США и Канадой", - объяснил изменения в работе альянса на министерском уровне украинский дипломат.

Он констатировал, что главным вопросом, который в среду обсудят главы оборонных ведомств стран НАТО, будет ситуация в конкретных странах альянса в свете борьбы с коронавирусом.

"Если взять список топ-десятки стран, в которых распространяется COVID-19, то на первом месте США, далее следуют Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания и только потом - Китай, Иран, Турция и Бельгия. Они все - глобальные игроки на мировой арене, а подавляющая их часть - члены НАТО. С учетом того, что это будет видео-конференция на два часа, я уверен, что 70% времени будет занято COVID-19. Однако украинский вопрос есть в повестке дня, в частности, будут обсуждаться наши отношения с альянсом, ситуация на востоке", - детализировал Толкачев.

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И.о.главы миссии отметил, что и Украина принимает активное участие, делая свой вклад в рамках альянса для борьбы с коронавирусом. В частности, активно привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlifting International Solution, Стратегическое Авиационное Международное Решение) самые большие в мире самолеты Антонова Мрия и Руслан. Отвечая на вопрос о возможном участии Украины во встрече с союзниками в формате видео-конференции, и.о. главы миссии констатировал, что для этого необходимо, чтобы специалисты провели оценку рисков системы связи.

"14 апреля Мрия приземлится в Варшаве, и аэропорт имени Шопена на своей странице в Твиттере даже организовал прямую трансляцию прилета – такой большой интерес к нашему украинскому гиганту. Я смотрел на график полетов – из Китая, откуда отправляются самолеты, запланированы десятки полетов по всему миру: Мрия прилетит и в Париж, и Берлин, Руслан – в Грецию, Португалию, Испанию, Катар, Венгрию, Румынию, Бразилию. Это очень хороший пример, который демонстрирует, что мы можем быть серьезным контрибюютором в международную безопасность, быть составляющей частью международных усилий, направленных на борьбу с общим врагом – коронавирусом", - отметил Толкачев.

При этом украинский дипломат вынужден был констатировать, что эпидемия внесла свои коррективы и в сотрудничество Украины с альянсом. В частности, перенесен на неопределенное время визит делегации НАТО в рамках оценки готовности участия Украины в Программе расширенных возможностей (EOP, Enhance opportunity program), запрос о предоставлении которой ранее был направлен в штаб-квартиру из Киева.

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"Сейчас начался трехгодичный цикл пересмотра участников программы, которым занимаются и политики и военные альянса. В данный период готовится так называемая военная оценка, по которой оценивают соответствие критериям этой программы, ведь она носит сугубо технический, а не политический характер, и никоим образом не имеет никакого отношения к вопросу предоставления Украине ни Плана действий в отношении членства, ни к самому членству в альянсе. Ранее был запланирован визит для оценки сил, но в связи с пандемией его перенесли на поздний срок, который пока еще не определен", - детализировал он.

В этой связи и.о. главы миссии сообщил, что и визиты из Украины в штаб-квартиру тоже отменены. "Все визиты свернуты, но оперативное взаимодействие продолжается. Так сегодня работает весь мир", - подчеркнул Толкачев.

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НАТО, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Георгий Толкачев.
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