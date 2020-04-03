Эскалация на Донбассе на фоне пандемии: Столтенберг призвал РФ остановить боевые действия

Новости Украины:НАТО призывает РФ остановить боевые действия на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию остановить боевые действия на Донбассе, чтобы дать возможность принимать меры по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Об этом руководитель Альянса заявил во время виртуальной пресс-конференции по итогам телеконференции в Брюсселе с участием министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"Мы видим, что наблюдатели ОБСЕ сейчас сталкиваются даже с большими проблемами в выполнении обязанностей, потому что им запрещено передвигаться свободно. COVID-19 используется как причина для дальнейшего ограничения деятельности наблюдателей ОБСЕ, и это делает ситуацию на Востоке Украины даже еще более тяжелой. Мы призываем Россию прекратить боевые действия в Украине. Она поддерживает сепаратистов, которые несут ответственность за нарушение режима прекращения огня. Нам необходимо полное прекращение огня, что позволит бороться с (вспышкой) COVID-19 в стране", - сказал Столтенберг.

Он заметил, что, несмотря на призывы к России прекратить военную деятельность, поддерживаемые ею боевики продолжают атаковать украинские силы на Востоке Украины.

"Мы видим нарушения режима прекращения огня, которые продолжаются как в Донецкой, так и в Луганской областях. Информация о таких нарушениях не только поступает от украинской стороны, но и подтверждается наблюдателями ОБСЕ", - добавил генеральный секретарь НАТО.

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