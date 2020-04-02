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Отчет ОБСЕ: СММ фиксирует снижение количества нарушений "тишины" на Донбассе

Отчет ОБСЕ: СММ фиксирует снижение количества нарушений "тишины" на Донбассе
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе почти 150 взрывов.

Во вторник, 31 марта, СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе: 125 взрывов в Донецкой области и 20 - на Луганщине.

Об этом сообщается в обнародованном 1 апреля ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (около 125), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 405 взрывов)", - говорится в отчете.

Как указывается, большинство нарушений выявлено в районах к западу от Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), в районе Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка).

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (ориентировочно 20 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (34 взрыва)", - отмечают наблюдатели.

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Режим прекращения огня в основном нарушали к востоку от н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и к северо-западу от н. п. Красный Лиман (неподконтрольный правительству, 30 км к северо-западу от Луганска).

Согласно отчету, 31 марта, осуществляя мониторинг на участке разведения в районе Станицы Луганской, СММ констатировала там спокойную ситуацию. В то же время в течение дня между новым пролетом моста и блокпостом российских вооруженных формирований к югу от моста находились четверо боевиков с нарукавными повязками с надписью "СЦКК".

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Кроме того, указывается, что вечером 30 марта камера миссии в Золотом зафиксировала 5 взрывов неустановленного происхождения, 10 неустановленных пролетевших боеприпасов и осветительную ракету на расстоянии 2-3 км к северо-востоку (по оценке, все это - вне участка разведения в районе Золотого, однако в пределах 5 км от его края).

"В течение дня 31 марта, по наблюдениям Миссии, у южного края участка разведения находились двое членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК")", - добавили в СММ.

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ОБСЕ, Донбасс, Обстрелы.
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