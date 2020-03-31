Германия и Франция сделали важное заявление по Донбассу

Новости Украины:Германия и Франция сделали совместное заявление, заявив, что пророссийские сепаратисты на Донбассе препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.

В условиях эпидемии коронавируса еще более актуальным становится прекращения огня на Донбассе и предоставление беспрепятственного доступа сотрудникам международных безопасности и гуманитарных организаций.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел ФРГ и Франции, стран-членов "нормандской четверки".

"Франция и Германия очень обеспокоены ограничениями, наложенными вооруженными формированиями в районах, которые не контролируются правительством (Украины - ред.), на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ с 21 марта 2020 года. Вспышка коронавирусной пандемии не должна служить поводом для препятствования свободе движения СММ и реализации ее мандата. СММ должна иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ на всю территорию Украины, включая территории, которые не контролируются правительством. Россия должна оказывать свое влияние для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа ", - говорится в заявлении.

Министры двух стран также призывают отменить все ограничения доступа к неподконтрольным Киеву территориям для представителей ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста. МККК, в соответствии с решениями последнего саммита глав государств и правительств в нормандском формате, должен иметь полный и беспрепятственный доступ к задержанным в ходе конфликта лицам в неподконтрольных правительству районах.

В то же время Франция и Германия приветствуют возобновление деятельности Донецкой фильтрационной станции, обеспечивающей водоснабжение для сотен тысяч людей. И требуют от всех сторон принять все необходимые меры для обеспечения безопасных условий труда персонала важных инфраструктурных объектов, чтобы обеспечить продолжение работы.

"Тогда как пандемия коронавируса является историческим вызовом для международного сообщества, мы должны продолжать принимать активное участие в наших усилиях по преодолению текущих насильственных конфликтов. Что касается конфликта на востоке Украины, Франция и Германия призывают все стороны взять на себя ответственность учитывая большую опасность для здоровье человека ", - говорится в заявлении.

Его подписанты призывают все стороны конфликта на востоке Украины выполнять призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша прекратить огонь в зонах конфликтов и войн по всему миру в условиях пандемии.

Они напомнили о необходимости реализации заключений саммита в нормандском формате от 9 декабря 2019 года, в частности относительно ожидаемой договоренности о дальнейших переходных пунктах, зонах разъединения, проектах по разминированию и новому обмену пленными.

Франция и Германия продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, подчеркивается в заявлении. Министры уверяют, что остаются преданными устойчивому и мирному решению конфликта на основе полной имплементации минских договоренностей.

Как сообщалось, российские оккупационные войска запретили патрулям СММ ОБСЕ проезд через свои блокпосты на оккупированной территории Донецкой области.

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