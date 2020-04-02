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В НАТО планируют углубить партнерские отношения с Украиной и Грузией

В НАТО планируют углубить партнерские отношения с Украиной и Грузией
21:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В НАТО выступили за усиление партнерских отношений с Украиной и Грузией.

В НАТО решили углубить партнерские отношения с Украиной и Грузией с учениями в стратегическом Черноморском регионе, а также совместной работой по противодействию гибридной войны.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы решили углубить наши партнерские отношения с Украиной и Грузией еще больше, в том числе с учениями в стратегическом черноморском регионе, а также совместной работой по противодействию гибридной войны и усилиями по обмену большим количеством радиолокационных данных воздушного движения, что делает небо более безопасным для всех. Мы также согласны расширять сотрудничество с НАТО", - сказал Столтенберг.

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По его словам, пакет, который согласовали для Грузии и Украины, касается учений. 

"Речь идет о доступе к большему количеству образовательных программ НАТО. Речь также идет об обмене радиолокационной картиной, которая может улучшить понимание деятельности в воздухе в регионе. Это еще один шаг, еще один элемент очень прочного и долгосрочного партнерства между НАТО и Украиной ", - добавил Столтенберг.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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НАТО, Грузия, Укрина, Каранттин.
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