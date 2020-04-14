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Генсек ООН: Мы видим еще одну эпидемию, эпидемию дезинформации

Генсек ООН: Мы видим еще одну эпидемию, эпидемию дезинформации
23:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Генсек ООН предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса.

Мировое сообщество помимо пандемии коронавируса COVID-19 столкнулось с валом дезинформации на эту тему, заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Пока мир сражается со смертельной пандемией COVID-19 - с самым трудным кризисом, с которым мы сталкиваемся со времен Второй мировой войны - мы также видим еще одну эпидемию, эпидемию дезинформации", - цитируют западные СМИ выдержки из его заявления.

По его словам, в информационном пространстве распространяются ненависть, "которая клеймит и унижает людей и (социальные - ред.) группы", советы, опасные для здоровья, и рекомендации, которые не решают проблемы.

"Дикие конспирологические теории заражают интернет", - отметил генсек.

В то же время, уточняют СМИ, Гутерриш не стал называть стран и СМИ, которые распространяют подобную вредоносную, по мнению главы ООН, информацию.

В свою очередь он призвал мир объединиться для противодействия пандемии и проявлять солидарность.

"Вакцина - это доверие", - подчеркнул Гутерриш.

Также он воздал должное журналистам и лицам, проверяющим достоверность информации, и призвал компании, управляющие социальными сетями, "искоренять полные ненависти и пагубные утверждения о COVID-19".

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

Напомним: 

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ООН, Дезинформация, Коронавирус, Антониу Гутерриш, Фейки.
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