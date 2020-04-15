Кабмин ослабил карантин для спортсменов: кому разрешили тренироваться

Новости Украины:Кабмин разрешил спортсменам команд национальных сборных Украины проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина.

Кабинет министров Украины разрешил спортсменам штатных команд национальных сборных Украины проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина.

В частности, правительство внесло индивидуальные тренировочные занятия (бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на калясках) спортсменов штатных команд национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью в перечень исключений, на который не действуют запреты, предусмотренные мерами предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Такое исключение действует при условии обеспечения участников таких тренировок средствами индивидуальной защиты.

Отмечается, что такое решение принято для обеспечения беспрерывности тренировочного процесса украинских спортсменов.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

По решению правительства, с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом в 19 пунктах пропуска.

Также будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного сообщения.

В то же время, согласно решению Кабмина, может происходить возврат украинцев спецрейсами - воздушным или железнодорожным транспортом.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.