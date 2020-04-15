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Кабмин ослабил карантин для спортсменов: кому разрешили тренироваться

Кабмин ослабил карантин для спортсменов: кому разрешили тренироваться
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кабмин разрешил спортсменам команд национальных сборных Украины проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина.

Кабинет министров Украины разрешил спортсменам штатных команд национальных сборных Украины проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина.

В частности, правительство внесло индивидуальные тренировочные занятия (бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на калясках) спортсменов штатных команд национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью в перечень исключений, на который не действуют запреты, предусмотренные мерами предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Такое исключение действует при условии обеспечения участников таких тренировок средствами индивидуальной защиты.

На украинской границе закрыли еще 10 пунктов пропуска

Отмечается, что такое решение принято для обеспечения беспрерывности тренировочного процесса украинских спортсменов.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

По решению правительства, с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом в 19 пунктах пропуска.

Также будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного сообщения.

В то же время, согласно решению Кабмина, может происходить возврат украинцев спецрейсами - воздушным или железнодорожным транспортом.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Кабмин, Тренировки, Спортсмены, Карантин, Covid-19.
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