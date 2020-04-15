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Зеленский: Скопление людей на праздники - самое опасное, что может быть

Зеленский: Скопление людей на праздники - самое опасное, что может быть
14:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что в условиях эпидемии COVID-19 скопление людей на богослужениях и праздниках это самое опасное, что может быть.

Перед Пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать меры карантина и безопасности, было отмечено на ежедневном совещании по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине под председательством президента Владимира Зеленского.

"Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг", - указал Зеленский на совещании.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, участники совещания заявили о важности тщательной коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за рубежа, а также контроля над соблюдением карантинных мероприятий в областях.

Карта коронавируса в Украине и мире 15 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Напомним, по последним данным в стране зафиксировано 3764 случаев заражения, из них 392 - за последние сутки.

К слову, днем ранее сообщалось о 270 новых случаев COVID-19 за сутки.

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

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Эпидемия, ВОЗ, Богослужения, Коронавирус, Пасха, Владимир Зеленский, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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