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Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия Covid-19: количество случаев коронавируса в мире превысило два миллиона
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн человек
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Пандемия Covid-19: количество случаев коронавируса в мире превысило два миллиона

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Пандемия Covid-19: количество случаев коронавируса в мире превысило два миллиона
09:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины:На 15 апреля количество случаев коронавируса Covid-19 в мире достигло 2 000 134.

Число инфицированных коронавирусом Covid-19 в мире превысило 2 млн человек. Из них более 1,39 млн — активные. Свыше 126 тыс. пациентов умерли.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

По состоянию на 15 апреля в мире зарегистрированы 2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На планете около 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Карта распространения коронавируса

Source: Johns Hopkins CSSE / gisanddata.maps.arcgis.com  Get the data  Created with Datawrapper

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (всего 609 614 случаев) — более 22,6 тыс. новых случаев с начала суток, +2 154 смерти;

Испания (172 541) — 2,4 тыс. новых пациентов, +300 смертей;

Италия (162 488) — почти 3 тыс. новых случаев за текущие сутки, +602 умерших;

Франция (143 303) — более 6,5 тыс. новых пациентов по итогам суток, +762 смерти;

Германия (131 359) — 1 287 новых случаев с начала суток, +100 смертей.

Великобритания (93 873) занимает шестое место, за ней следует Китай ((82 249). Закрывают десятку Иран (74 877), Турция (65 111) и Бельгия (31 119).

Россия (21 102 случаев), где в последние дни заметно растет число заболевших, с 13 апреля занимает 15 место в мире.

В Китае, где в Ухане находился эпицентр вспышки, в настоящее время зафиксировали 46 новых случаев коронавируса (82 295 всего) и одна новая смерть (3 342 всего), выздоровели 77 816 человек.

Общее число инфицированных на планете превалило за 2 млн человек и удвоилось всего за две недели (еще 1 апреля было зафиксировано 936 тыс. случаев COVID-2 в мире с начала пандемии).

Фото: worldometers.info/coronavirus, данные по состоянию на 23:45 14 апреля по Киеву

Более 484 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 126 тыс.

Из них значительная часть приходится на США (25 794), Италию (21,067) и Испанию (18 056).

На данный момент на планете свыше 1,38 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Фото: worldometers.info/coronavirus, данные по состоянию на 09:00 15 апреля по Киеву

Мировая пандемия: количество заражений COVID-19 уменьшается

По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

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