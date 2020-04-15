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В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава

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В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава
10:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 392 новых случая Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 24 выздоровели.

3 тысячи 764 случая заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро среды, 15 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, а скончавшихся – 108, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 14 апреля получено 392 сообщения о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины… В общей сложности 143 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в понедельник утром.

Из них - 29 детей и 90 медиков. Госпитализированы за сутки 120 человек, в том числе 7 детей и 10 медработников. За сутки выздоровели 24 человека, умерли - 10.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине было 3 тыс 372 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (119) превысило количество летальных случаев (98). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 24.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

  • В Винницкой области - 241 случай (12 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 41 новый случай заболевания и 4 выздоровления;

  • Волынская область - 100 случаев (3 выздоровели), из них 20 новых случаев заболевания;

  • Днепропетровская область - 74 случая (8 выздоровели), из них 3 новых;

  • Донецкая область - 12 случаев (1 выздоровел), за минувшие сутки новых случаев нет;

  • Житомирская область - 130 случаев (1 выздоровел), за минувшие сутки 18 новых случаев заболевания и первый - выздоровления;

  • Закарпатская область - 110 случая (12 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 11 новых случаев заболевания;

  • Запорожская область - 99 случаев заболевания (12 выздоровели), из них 10 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления;

  • Ивано-Франковская область - 356 случаев (18 выздоровели), из них 24 новых случая заболевания и 2 - выздоровления;

  • г.Киев - 612 случаев, в том числе за минувшие сутки 61 новый;

  • Киевская область - 230 случаев (12 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 6 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления;

  • Кировоградская область - 192 случая, из них 48 новых;

  • Львовская область - 152 случая (6 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 16 новых;

  • Луганская область - 4 случая заболевания, из них 1 новый;

  • Николаевская область - 14 случаев, из них 9 новых;

  • Одесская область - 70 случаев, в том числе 1 новый;

  • Полтавская область - 27 случаев (3 выздоровели), в том числе 1 новый случай заболевания и первые 3 - выздоровления;

  • Ровенская область - 173 случаев (8 выздоровели), в том числе 39 новых случаев заболевания;

  • Сумская область - 77 случая (2 выздоровели), в том числе 3 новых;

  • Тернопольская область - 287 случаев (15 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 7 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления;

  • Харьковская область - 25 случаев заболевания (1 выздоровления), за минувшие сутки 11 новых случаев заболевания и первый - выздоровления;

  • Херсонская область - 41 случай заболевания (1 выздоровления), за минувшие сутки 7 новых случаев заболевания и первый - выздоровления;

  • Хмельницкая область - 34 случая (3 выздоровели), в том числе 12 новых случаев заболевания;

  • Черкасская область - 105 случаев заболевания (4 выздоровели); в сводке по состоянию на утро 14 апреля сообщалось о 105 заболевших, в т.ч. 1 выздоровевшем;

  • Черновицкая область - 589 случая (21 выздоровел), в том числе за минувшие сутки 43 новых случая заболевания;

  • Черниговская область - 10 случаев, за минувшие сутки новых случаев нет.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

На амбулаторном лечении по состоянию на утро среды находится 2 тыс 145 пациентов. Всего госпитализировано 1 368 человек, из них 59 детей. Таким образом, количество госпитализированных за сутки выросло на 120, в том числе детей – на 7.

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Всего в Украине исследовано 39 тысячи 84 образца методом ПЦР (лабораторная диагностика).

"Из 3764 заболевших - 260 детей и 684 медработника", - сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Прирост заболеваемости за сутки в сравнении с предыдущими сутками - 11,2%.

"Учитывая антирекорд количества заболевших, мы настойчиво призываем отметить Пасху дома", - отметил Степанов.

Больше всего зараженных в Киеве и Черновицкой области. Вместе с тем, растет количество зараженных в Винницкой, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщалось, число инфицированных коронавирусом Covid-19 в мире превысило 2 млн человек. Из них более 1,39 млн — активные. Свыше 126 тыс. пациентов умерли.

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