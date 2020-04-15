Еще один нардеп заболел коронавирусом

Новости Украины:Народный депутат Вадим Новинский сообщил о положительном тесте на коронавирус.

Народный депутат Вадим Новинский (внефракционный) сообщил о положительном тесте на коронавирус после контакта с инфицированным лицом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", - написал он.

Нардеп отметил, что никаких симптомов не ощущает. Окончательный диагноз еще не подтвержден.

"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам", - отметил Новинский.

Он подчеркнул, что независимо от подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все контактные лица также пройдут тестирование.

Напомним, по последним данным в стране зафиксировано 3764 случаев заражения, из них 392 - за последние сутки.

К слову, днем ранее сообщалось о 270 новых случаев COVID-19 за сутки.

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