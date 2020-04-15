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В масках, без рукопожатий: Зеленский провел встречу с послами трех стран (Фото)

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В масках, без рукопожатий: Зеленский провел встречу с послами трех стран (Фото)
19:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины сегодня провел встречи с послами трех стран.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Сербии Аци Йовановича, Кубы - Натачи Диас Агилеры и Казахстана - Дархана Калетаева.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленский во время встречи с послом Сербии подтвердил четкую позицию Украинского государства относительно суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также высоко оценил последовательную поддержку со стороны Республики Сербия территориальной целостности и суверенитета Украины.

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"Для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества стороны договорились активизировать переговоры относительно заключения Соглашения о свободной торговле и возобновления работы Межправительственной украинско-сербской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Владимир Зеленский и Аца Йованович обсудили дальнейшие шаги по укреплению межчеловеческих контактов двух стран", - подчеркнули в пресс службе Президента.

Также сообщается, что на встрече с послом Кубы Натачей Диас Агилерой стороны обсудили перспективы сотрудничества двух государств, совместные действия для возобновления политического диалога между Украиной и Кубой, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Зеленский отметил важность дальнейшего усиления двустороннего торгово-экономического сотрудничества - речь идет прежде всего об авиационной, фармакологической и медицинской сферах, а также о сельском хозяйстве.

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"Во время встречи с новым послом Казахстана Президент Украины поздравил Дархана Амановича Калетаева с началом дипломатической работы в нашем государстве. Владимир Зеленский отметил, что борьба с пандемией коронавируса не должна помешать процессу активизации взаимовыгодных отношений с Казахстаном. Ведь это - наш важный и проверенный временем партнер в Центральной Азии", - отметили в пресс-службе.

Президент также высоко оценил проводимую совместно с Казахстаном организационную работу, которая помогла быстрее доставить медицинские грузы из Китая в Украину.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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ВРУ, Рада, Владимир Зеленский, ОП, ОПУ.
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