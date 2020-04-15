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В каких пунктах пропуска в Украине можно пересечь границу автомобилями

В каких пунктах пропуска в Украине можно пересечь границу автомобилями
19:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:В Украине сейчас осталось работать еще 18 автомобильных пунктов пропуска.

После вступления в силу решения Кабмина о временном закрытии еще 10 пунктов пропуска на границе останутся работать еще 18 автомобильных пунктов пропуска.

Так в комментарии прокомментировали предложение о дополнительном закрытия КПВВ, которое внес на рассмотрение правительства в среду министр внутренних дел Арсен Аваков, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"После вступления в действие 288-го постановления о расширении перечня временно закрытых пунктов пропуска через государственную границу останутся работать 18 автомобильных направлений", - сказал Демченко. 

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Пресс-секретарь пояснил, что фактически работают 19 автомобильных пунктов пропуска, а остальные, которые были предложены закрыть, уже не функционировали из-за того, что смежные стороны их закрыли со своей стороны из-за карантинных мероприятий. То есть, практически будет закрыт один действующий пункт пропуска - Паланка, который сегодня функционирует среди 19 пунктов пропуска автомобильных. "Это направление будет закрыто и, соответственно, на госгранице останутся 18 автомобильных пунктов пропуска", - разъяснил Демченко.

По его словам, ранее указанные пункты пропуска не работали, но не были внесены в перечень временно закрытых. И для того, чтобы они оставались нефункционирующими, их внесли в соответствующее распоряжение Кабмина. Это сделано из-за карантинные меры, чтобы эти пункты были закрыты на тот период, который необходим Украине, чтобы не допустить распространения коронавируса в случае, если другая сторона решит открыть границу со своей стороны, отметил пресс-секретарь ГПСУ. 

То есть, подытожил Демченко, на границах со смежными странами останется работать достаточное количество пунктов пропуска для пересечения границы.

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Как сообщалось ранее, Кабинет министров 15 апреля принял решение о временном закрытии еще 10 пунктов пропуска через государственную границу.

Соответствующее предложение внес на рассмотрение правительства в среду, 15 апреля, министр внутренних дел Арсена Аваков. В частности, он предложил закрыть пункт пропуска Устилуг, Хмельница, Грушев, Угринов, Солотовино, Кельменцы, Броница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Украина, Граница, Карантин, ГПСУ, КПВВ.
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