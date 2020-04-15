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Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали в Кременчуге

Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали в Кременчуге
10:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Кременчуге (Полтавская область) от пневмонии, вызванной коронавирусной болезнью, умер 84-летний мужчина.

В Кременчуге (Полтавская обл.) зафиксирован первый летальный исход от коронавирсуса COVID-19, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"В Кременчуге первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом. Умер человек 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение ЛИБ "Кременчугская". ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат", - написал Малецкий на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Как сообщалось, по информации Минздрава Украины по состоянию на 9:30 14 апреля в Полтавской области было зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

На Буковине за сутки выявили коронавирус у еще 43 жителей

Напомним, по последним данным в стране зафиксировано 3764 случаев заражения, из них 392 - за последние сутки.

К слову, днем ранее сообщалось о 270 новых случаев COVID-19 за сутки.

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Кременчуг, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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