ВОЗ: Пик пандемии коронавируса в мире еще впереди

Новости Украины:В ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире еще не достигла пика.

Пика заболевания коронавирусом (COVID-19) в мире еще следует ожидать. Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргрет Хэррис, сообщает France24.

"Общая вспышка (COVID-19 - ред.) в мире состоит из 90% случаев в Европе и США. Поэтому, мы еще точно не видели пика", - сообщила она.

Хэррис также добавила, что ВОЗ позже обнародует рекомендации, странам-членам организации необходимо принять во внимание перед тем, как начать смягчение ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

По ее словам, главный вопрос, на который правительства стран должны ответить, касается передачи вируса в стране, а именно взята ли она под контроль.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения, ведь организация не смогла, по его мнению, вовремя получить прозрачную информацию о коронавирусе, обработать и поделиться ею надлежащим образом.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 15 апреля коронавирусом инфицированы более 2 млн человек, погибли 126 754 человека и 484 597 человек выздоровели.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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