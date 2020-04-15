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Французский лидер надеется убедить Путина прекратить ведение огня

Французский лидер надеется убедить Путина прекратить ведение огня
09:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:23 марта ООН призвала к глобальному прекращению конфликтов на планете ради решения проблемы с коронавирусом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что президент России Владимир Путин в ближайшее время поддержит его инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса.

"Я говорил с ним в самом начале, когда выступил с инициативой. Я не разговаривал с ним, пока не получил твердое подтверждение от других лидеров, но поговорю в ближайшие несколько часов", - сказал Макрон в интервью радио France Internationale.

Он добавил: "Я думаю, что президент Путин обязательно согласится, и когда он даст согласие, мы сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно."

Макрон сообщил, что уже получил поддержку со стороны всех остальных постоянных членов Совета безопасности ООН: председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Первым с призывом ко всем странами мира о прекращении огня во всех существующих конфликтах 23 марта выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Все по теме:

Россия, Война, Донбасс, Владимир Путин, Пандемия, Коронавирус, Эмманюэль Макрон.
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