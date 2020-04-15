Прекращение финансирования со стороны США: генсек ООН поддержал ВОЗ

Новости мира:Генсек ООН говорит, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что сейчас не время прекращать выплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С таким заявлением он выступил на фоне решения президента США Дональда Трампа приостановить финансирование организации, передает УНН.

"Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая борется с вирусом", — сказал Гутерриш.

"Я уверен, что ВОЗ должна предоставляться поддержка, которая является абсолютно необходимой, чтобы мир победил в войне с COVID-19".

Напомним, ранее Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ.