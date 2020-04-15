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COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус в США: число инфицированных превысило 600 тысяч

Коронавирус в США: число инфицированных превысило 600 тысяч
06:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В США за сутки от COVID-19 умерло более 2,2 тыс. человек.

Впервые за время распространения эпидемии в США за сутки в стране умерло более 2,2 тыс. человек - 2228. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19 составляет в Соединенных Штатах 25 992. Общее количество инфицированных перевалило за 600 тыс. — 608 458, а количество тех, кто выздоровел составляет 48 224.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 — летальные.

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Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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