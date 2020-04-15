Минздрав: Говорить об окончании карантина нецелесообразно

Новости Украины:На данный момент нецелесообразно говорить о выходе Украины из карантина.

Выходить из карантина пока нецелесообразно, выход из карантина возможен только после устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, считает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, полагаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях возможен выход из карантина в Украине, и могу уверенно сказать: это возможно, только когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в Киеве в среду.

По словам министра, Минздрав анализирует опыт разных стран по выходу из карантина, "чтобы сделать его максимально комфортным, но только после того, когда увидим, что для этого есть возможность в нашей стране".

Напомним, по последним данным в стране зафиксировано 3764 случаев заражения, из них 392 - за последние сутки.

К слову, днем ранее сообщалось о 270 новых случаев COVID-19 за сутки.

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.