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Коронавирус в России: в Москве почти 15 тысяч заболевших COVID-19

Коронавирус в России: в Москве почти 15 тысяч заболевших COVID-19
11:26 Сегодня Телеграф

3,38 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, общее число диагнозов в стране почти достигло 25 тыс.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщает, что за минувшие сутки в России зафиксировано 3,38 тыс. новых случаев Covid-19, в общей сложности число диагнозов в стране почти достигло отметки в 25 тыс.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 3 388 в 65 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду.

1774 новых случая отмечено в Москве, таким образом, общее число диагнозов в столице составляет по данным на среду 14 тыс. 776. В Московской области 272 новых заболевших, 137 - в Мурманской области, 130 - в Санкт-Петербурге, 108 - в Ленинградской области, 97 - в Коми, отмечается в сообщении штаба.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах", - говорится в сообщении.

Единственным регионом России, где пока не зарегистрировано ни одного случая Covid-19, остается Республика Алтай, следует из данных штаба.

За минувшие сутки в России отмечено 28 смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в стране приблизилось к двум сотням.

Коронавирус в России - за сутки выявлено 2 774 новых случая COVID-19

"За сутки умерло 28 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 198 человек", - говорится в сообщении.

В Москве 11 смертей, трое умерших в Дагестане, по двое - в Московской, Псковской областях, Башкирии и Калмыкии, по одному - в Санкт-Петербурге, Пензенской, Тюменской, Белгородской, Астраханской областях и Бурятии.

Карта коронавируса в Украине и мире 15 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Напомним, по последним данным в стране зафиксировано 3764 случаев заражения, из них 392 - за последние сутки. К слову, днем ранее сообщалось о 270 новых случаев COVID-19 за сутки.

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в России.
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