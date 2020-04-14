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Коронавирус в России - за сутки выявлено 2 774 новых случая COVID-19

Коронавирус в России - за сутки выявлено 2 774 новых случая COVID-19
12:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 21,1 тыс. человек, рост за сутки - 2 774 больных.

В России за сутки зафиксировано 2 774 новых случая COVID-19, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, всего в России диагностировано более 21 102 тыс. (+15%) заболевших COVID-19 в 82 регионах.

При этом в Москве - 1489 новых случаев за сутки. Таким образом, общее число диагнозов в столице достигло 13 002. Еще 460 случаев зафиксировано в Московской области, 121 - в Петербурге и 97 случаев - в Коми.

Зафиксировано 22 новых летальных исхода, теперь количество умерших в РФ из-за коронавируса достигло 170 человек. В Москве за сутки произошло 13 летальных исходов, в Московской области - пять, две смерти в Башкирии и по одному летальному исходу во Владимирской и Воронежской областях.

В России за сутки обнаружили 2558 новых случаев Covid-19

За сутки выписаны 224 пациента, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек. При этом за сутки в Москве выписано 179 человек.

В Москве из 1489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 5% - люди старше 80 лет и 5% - дети, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю за коронавирусом в Москве во вторник."44,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет и еще 14% старше 65 лет, причем почти 5% из них - старше 80 лет. 5% среди заболевших - дети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в России.
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