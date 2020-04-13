В России за сутки обнаружили 2558 новых случаев Covid-19

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558.

Свыше 2,5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, общее число заболевших в стране превысило 18,3 тыс., сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 2558 в 62 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

Из 2 тыс. 558 новых случаев 1 тыс. 355 зарегистрировано в Москве, 495 - в Московской области, 121 - в Санкт-Петербурге, отмечают в штабе.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 тыс. 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах", - говорится в сообщении.

Число смертей от коронавируса в России увеличилось за сутки на 18, до 148.

Как сообщалось, по состоянию на 09:00 13 апреля подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.

В мире по состоянию на понедельник зафиксировано 1 млн 853 тыс. 593 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 270.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

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