Карта коронавируса в Украине и мире 13 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом. 93 пациента умерли, 97 вылечились.

За сутки зарегистрировали 325 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что среди них - 12 детей и 85 медиков. Госпитализированы 77 человек (1 ребенок, 7 медиков).

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 13.04.2020

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в мире

В мире по состоянию на понедельник зафиксировано 1 млн 853 тыс. 593 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 270.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 22 тыс. 115 человек, выявлен 560 тыс. 433 заболевший COVID-19.

В Испании число больных достигло 166 тыс. 831 при 17 тыс. 209 умерших, Италии - 156 тыс. 363 (19 тыс. 899), Франции - 132 тыс. 591 (14 тыс. 393), Германии - 127 тыс. 854 (3 тыс. 022), Великобритании - 84 тыс. 279 (10 тыс. 612), Иране - 71 тыс. 686 (4 тыс. 474), Турции - 56 тыс. 956 (1 тыс. 198), Бельгии - 29 тыс. 647 (3 тыс. 600), Нидерландах - 25 тыс. 587 (2 тыс. 737), Швейцарии - 25 тыс. 415 (1 тыс. 106), Канаде - 24 тыс. 383 (717), Бразилии - 22 тыс. 318 (1 тыс. 230).

Заражение коронавирусом по разным странам на 13.04.2020

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.

Более 423 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 114 тыс.

Из них значительная часть приходится на США (22 115), Италию (19 899) и Испанию (17 209).

На данный момент на планете свыше 1,31 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Как сообщалось, по состоянию на 12 апреля в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

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