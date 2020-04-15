Армия 2020: В Украине перенесли сроки призыва

Новости Украины:В связи с карантином в Украине перенесли даты призыва на 2020 год.

В Украине из-за карантина перенесли военный призыв на срочную службу в армию с апреля-мая на май-июль 2020 года.

Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщил в Телеграмм-канале депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке военного призыва из-за пандемии коронавируса. Также глава государства снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сирский издал распоряжение, которым на время действия общенационального карантина в Украине временно отменили призыв граждан в армию.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.