Цены на нефть меняются разнонаправленно инвесторы ожидают перенасыщения рынка

Новости Бизнеса:В связи с ожиданием и неувереностью в будущей сделки в рамках ОПЕК+, цены на нефть меняются разнонаправленно.

Цены на нефть меняются разнонаправленно, так как инвесторы не уверены, что воскресная сделка о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ может решить проблему перенасыщения рынка.

Об этом сообщает сайт Investing.com.

"В среду утром фьючерсы на нефть торгуются смешано, так как инвесторы не уверены, что воскресная сделка о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ может решить проблему неизбежного перенасыщения предложения", - говорится в сообщении

На текущей торговой сессии фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,03% до 30 долларов за баррель, на сырую нефть марки WTI – выросли на 1,44% до 20,4 доллара за баррель. На предыдущей сессии фьючерсы на Brent упали более чем на 10%, а на WTI – на 6,7%.

"С прогнозами падения спроса от 15 до 22 млн баррелей в сутки в апреле 2020 года и с учётом, что решение о сокращении добычи вступает в силу в мае, мы вероятно увидим существенный перевес предложения (нефти – ред.) в краткосрочной перспективе", — сказал Нитеш Шах, директор по исследованиям компании WisdomTree Investments.

Американский институт нефти (API) прогнозирует рост запасов "чёрного золота" на 13,1 млн баррелей на минувшей неделе.

"Рынки продолжат бороться с огромными объемами сырьевых запасов", — заявил президент компании Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш.