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В Украине официальных безработных стало в 10 раз больше

В Украине официальных безработных стало в 10 раз больше
14:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:В Украине количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с количеством, которое было в дни перед введением карантина.

"Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в десять раз по сравнению с тем количеством, которое было перед введением карантина, в дни перед введение карантина", -сказал премьер-министр на заседании правительства в среду.

Также он отметил, что программа по помощи утратившим работу предпринимателям сейчас дорабатывается.

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В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что порядок по финансированию временной безработицы будет вынесен на следующее заседание правительства.

Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что физическим лицам-предпринимателям, которые вынужденно приостановили свой бизнес из-за карантина, будут выплачивать пособие на детей.

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Кабмин, Работа, Минсоцполитики, Трудоустройство, Карантин, ФОП.
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