Кабмин: В Украине нет дефицита продуктов

Новости Бизнеса:Дефицита продовольственных товаров в Украине нет, все продукты есть в наличии на полках магазинов и лавок.

Как отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, правительство работает над тем, чтобы ценовая стабильность для социально значимых товарных групп сохранялась.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Дефицита продовольственных товаров нет, все продукты есть в наличии на полках наших магазинов и лавок. Этого удалось достичь благодаря ежедневному мониторингу и активному диалогу правительства и Минэкономики с производителями, дистрибьюторами и магазинами", - говорится в сообщении.

"Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести более мягкий инструмент регулирования, а именно на данный момент это 10 товаров, которые являются важными для каждого украинца и домохозяйства", - сказал Петрашко.

По его словам, на данный момент этих мер будет достаточно для того, чтобы сохранить ценовую стабильность и чтобы цены оставались доступными для украинцев.

Как сообщалось, с 15 апреля на период чрезвычайной ситуации в Украине правительство вводит государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия. Под государственное регулирование подпадают такие продукты: гречка, сахар, мука пшеничная, отечественные макароны, молоко, хлеб, куриные яйца, мясо птицы, сливочное масло и вода.