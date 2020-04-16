Карантин в Украине: В Нацбанке заявили о нормализации цен на продукты

Новости Бизнеса:В Украине цены на продукты, подорожавшие на фоне карантина пришли к нормальному показателю.

В апреле цены на группу товаров, которые подорожали на фоне карантина, пришли к нормальному уровню.

Об этом по итогам первого месяца карантина сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в видеообращении.

"Если говорить о более широком уровне, который имеем с инфляцией. По итогам марта она осталась низкой и составила 2,3% год к году. Всплеск цен, которые мы отмечали после введения карантинных ограничительных мер на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. Поэтому сегодня, в апреле, мы уже видим, что цены пришли к своему нормальному уровню", - сказала Рожкова.

По ее словам, на валютном рынке настроения тоже изменились. Заместитель главы НБУ сообщила, что по итогам двух недель апреля Национальный банк выкупил в резервы около полумиллиона долларов США, сегодня резервы составляют 25 мрд долларов.

"Это почти уровень начала года. То есть у нас хватает запаса прочности для того, чтобы достойно и уверенно пройти те новые испытания, которые мы имеем в связи с карантином и борьбой с пандемией. Прочность есть, но для того, чтобы мы прошли с наименьшими потерями, нам крайне необходима поддержка наших доноров - наших международных партнеров. В первую очередь - МВФ", - добавила Рожкова.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.