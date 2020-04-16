После карантина: Что будет с ценами на жилье в Украине - прогнозы эксперта

Новости Бизнеса:Эксперты в Украине дали прогноз на изменение в ценах на жилье после карантина.

После карантина в Украине в первые три месяца цена на новое жилье снизится на 5-7%.

Об этом сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник в ходе онлайн-конференции.

"Первые три месяца цена снизится на тот дисконт, который девелоперы будут предлагать своим покупателям – это 5-7%. Я думаю, что до конца года продажная цена не сильно изменится. Потому что, скорее всего, замедлится темп появления новых комплексов и замедлится темп строительно-монтажных работ. Соответственно, не будет демпинга, и все будут держаться в районе покупательной способности населения", - сказал он.

Также Олейник отметил, что дальнейшего снижения ожидать не стоит, так как тренд на сокращение предложения и рост себестоимости строительства будет удерживать существующие цены.

"В прошлом году ушел с рынка "Укрбуд". А они занимали около 25% рынка. Сейчас их проекты достраивают другие застройщики. Также, есть информация о том, что могут быть изменения со строительной компанией "Столица". У них есть нерешенные вопросы со стройкой на Виноградаре. Если ляжет еще один застройщик, то изменится расстановка сил на рынке", - сказал он.

Кроме того, по словам Олейника, постепенно снижается объем введенного в эксплуатацию жилья.

"Мы возвращаемся к показателям 2005 года, когда в Киеве вводилось около миллиона квадратных метров. Также тренд на сокращение ввода в эксплуатацию наблюдается в Киевской области, - отметил он.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства развития громад, в Украине на одного человека приходится 24 квадратных метра жилья, при этом порядка 90% людей не могут купить себе жилье из-за его высокой стоимости.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.