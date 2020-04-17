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В Украине упали цены на бензин и дизельное топливо

В Украине упали цены на бензин и дизельное топливо
16:20 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Средняя цена на бензин и дизтопливо за неделю снизилась на 60 копеек за литр.

С 10 по 17 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 копеек за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга "Коналтинговои группы А-95".

Отмечается, что средняя цена бензина А-92 - 22,80 грн/л, А-95 - 23,80 грн/л, дизтоплива - 23,25 грн/л.

Снижение цен на бензин в Украине: Эксперт дал прогноз

Как пишет enkorr, до этого массовое снижение розничных цен происходило с 20 чисел марта по 10 апреля - цены в среднем по стране за этот период упали более чем на 2 грн/л.

Напомним, производство дизтоплива на двух украинских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в январе-марте 2020 года выросло на 9% - до 191 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Бензин, Топливо, АЗС, Цены на бензин, Цены на топливо.
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