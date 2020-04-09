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Топливный рост: Украинские НПЗ в этом году увеличили производство

Топливный рост: Украинские НПЗ в этом году увеличили производство
17:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине наблюдается рост производства дизтоплива на двух НПЗ за прошедшие месяцы с начала года.

Производство дизтоплива на двух украинских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в январе-марте 2020 года выросло на 9% - до 191 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в консалтинговой группе "А-95".

"Производство дизтоплива на двух украинских НПЗ в первые три месяца 2020 г. выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 191 тыс. тонн.

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Основной прирост обеспечил Кременчугский НПЗ компании "Укртатнафта", нарастивший производство на 10%, до 172 тыс. тонн", - сообщают эксперты.

Вместе с тем, импорт дизтоплива сократился на 3%, до 1,196 млн т. Таким образом, доля украинского ДТ в балансе рынка повысилась до 13,8%, с 12,4% в первом квартале прошлого года.

"Основным источником поставки остается Российская Федерация, доля которой в балансе украинского рынка составила 41%. Импорт российского ДТ в І квартале, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., снизился на 10% до 569 тыс. т из-за ограниченных поставок по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс", которые с октября 2019 г. облагаются специальной пошлиной 4%", - рассказали в "А-95".

Сырье и средства производства: В Украине наблюдается снижение импорта в этом году

Белорусские НПЗ из-за ограниченных поставок российского сырья в І квартале 2020 г. снизили отгрузки ДТ в Украину на 45%, до 267 тыс. т, а их доля в балансе рынка упала с 35 до 19%.

Снижение белорусского импорта было частично компенсировано более чем двукратным ростом поставок литовского топлива: в І квартале 2020 г. импорт из Литвы составил 170 тыс. т, что в 2,4 раза больше, чем в аналогичный период 2019 г. Доля литовского ДТ в балансе рынка увеличилась с 5 до 12%. 

"Оставшаяся часть была замещена импортом через морские порты. В первом квартале через порты на рынок поступили рекордные для этого сезона 184,5 тыс. т (13,3% объема рынка)", - отметили в "А-95".

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

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Украина, НПЗ, Топливо, Карантин.
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