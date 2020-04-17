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В Пенсионном фонде завили о продолжении финансирования пенсий

В Пенсионном фонде завили о продолжении финансирования пенсий
17:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В ПФУ рассказали, что финансирование пенсий продолжается по утвержденному графику.

Пенсионный фонд Украины направил еще 4,9 миллиарда гривень на выплату пенсий.

Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.

"17 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 4,9 миллиарда гривень. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,5 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

В ПФУ напоминают, что выплату пенсий проведут в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке: пенсию зачислят на банковский счет, а тем, кто избрал АО "Укрпочта", пенсии почтальоны доставят домой.

В Украине с начала карантина в центрах занятости зарегистрировалось почти 90 тыс человек

По состоянию на 1 апреля в Украине 66,4 %, или 7,5 млн пенсионеров получают выплаты через банки.

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Украина, ПФУ, Пенсионный фонд, Пенсия.
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