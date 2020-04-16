В Украине с начала карантина в центрах занятости зарегистрировалось почти 90 тыс человек

Новости Украины:В Украине по состоянию на сегодняшний день более 400 000 человек зарегистрированы в службе занятости.

По состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, из них 89,2 тысячи зарегистрировались начиная с 12 марта.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, по состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, что на 86 500, или на 27% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года количество безработных составляло 314,4 тысячи).

"За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных (статистика обновляется ежедневно)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минэкономики предоставить инструкции центрам занятости, чтобы ускорить выплаты по временной безработице из-за "коронакризиса".

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.