Главный санврач рекомендовал запретить работу рынков в Украине

Новости Украины:Виктор Ляшко рекомендовал местным органам власти ограничить работу рынков.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам власти запретить работу продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Соответствующее постановление с подписью Ляшко от 16 апреля опубликовано на сайте Министерства здравоохранения.

"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных и смешанных)", - сказано в документе.

31 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.