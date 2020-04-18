Глава МВФ рассказала о мировой экономике после пандемии

Новости Бизнеса:Кристалина Георгиева считает, что экономические последствия вызванного пандемией кризиса могут быть очень серьезными.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что экономические последствия вызванного пандемией кризиса могут быть более серьезными, чем спрогнозированные в апрельском отчете этой организации.

Об этом Георгиева заявила в интервью для BBC.

"Мы прогнозируем сокращение доходов на душу населения в течение этого года в 170 странах мира и падение мировой экономики на 3%. Я хочу подчеркнуть, что на самом деле этот прогноз может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает", - отметила глава МВФ.

Также она добавила, что МВФ готовит последние макроэкономические прогнозы, советуясь с эпидемиологами, чего раньше не случалось за всю историю существования фонда.

"По их словам, новый коронавирус - это большая загадка, и неизвестно, не вернется ли он в 2021 году", - отметила Георгиева.

В то же время, несмотря на глубокий экономический спад, глава МВФ с осторожностью относится к преждевременной отмене карантина.

Напоминаем, апрельский прогноз МВФ о падении мировой экономики в 2020 году на 3% основывается на том, что пандемия прекратится во второй половине 2020 года и меры по ее сдерживанию могут быть постепенно ослаблены.