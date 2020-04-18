Глава МВФ рассказала о мировой экономике после пандемии

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что экономические последствия вызванного пандемией кризиса могут быть более серьезными, чем спрогнозированные в апрельском отчете этой организации.
Об этом Георгиева заявила в интервью для BBC.
"Мы прогнозируем сокращение доходов на душу населения в течение этого года в 170 странах мира и падение мировой экономики на 3%. Я хочу подчеркнуть, что на самом деле этот прогноз может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает", - отметила глава МВФ.
Также она добавила, что МВФ готовит последние макроэкономические прогнозы, советуясь с эпидемиологами, чего раньше не случалось за всю историю существования фонда.
"По их словам, новый коронавирус - это большая загадка, и неизвестно, не вернется ли он в 2021 году", - отметила Георгиева.
В то же время, несмотря на глубокий экономический спад, глава МВФ с осторожностью относится к преждевременной отмене карантина.
Напоминаем, апрельский прогноз МВФ о падении мировой экономики в 2020 году на 3% основывается на том, что пандемия прекратится во второй половине 2020 года и меры по ее сдерживанию могут быть постепенно ослаблены.