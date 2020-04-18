В МВФ коронавирус назвали "большой загадкой"

Новости Бизнеса:Кристалина Георгиева заявила, что прогноз МФВ может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что экономические последствия вызванные пандемией кризиса могут быть серьезнее, чем спрогнозированные в апрельском отчете фонда.

Об этом Георгиева заявила в интервью BBC.

"Мы прогнозируем сокращение доходов на душу населения в течение этого года в 170 странах мира и падение мировой экономики на 3%. Я хочу подчеркнуть, что на самом деле этот прогноз может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает", - отметила глава МВФ.

Также она добавила, что МВФ готовит последние макроэкономические прогнозы, советуясь с эпидемиологами, чего раньше не случалось за всю историю существования фонда.

"По их словам, новый коронавирус - это большая загадка, и неизвестно, не вернется ли он в 2021 году", - отметила Георгиева.