Борьба с COVID-19: США увеличат помощь Украине до $9,1 млн

Новости Бизнеса:США увеличили помощь Украине в связи с эпидемией до 9,1 млн долларов.

США расширят помощь Украине в противодействии пандемии Covid-19 до $9,1 млн, сообщает посольство Украины в США.

"Средства будут выделены Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)", - сообщает пресс-служба посольства в соцсети Facebook.

Помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, обнаружение заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения Covid-19.

"Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных Covid-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей", - подчеркивают в посольстве.

Посольство благодарит американских партнеров за поддержку и слаженные усилия.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальных.

В мире по состоянию на утро 17 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, составляет 145 533 человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.