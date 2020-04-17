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Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев

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Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
09:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине количество заболевших коронавирусом возросло до 4662, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

 4 тысячи 662 случая заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 246, а скончавшихся – 125, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 16 апреля получено 501 сообщение о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин… В общей сложности 246 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине было 4 тыс 161 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, количество выздоровевших пациентов (186) превысило количество летальных случаев (116). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 9, количество случаев выздоровления - на 60.

Следовательно, в Украине за минувшие сутки было подтверждено рекордное количество случаев заболевания Covid-19. По состоянию на утро 16 апреля сообщалось о 397 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311.

В то же время, шестой день подряд количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19, и разрыв продолжает увеличиваться: если по состоянию на утро 10 апреля в Украине было 69 умерших и 61 выздоровевший, то на утро 11 апреля – 73 умерших и 79 выздоровевших, 12 апреля – 83 умерших и 89 выздоровевших, 13 апреля – 93 умерших и 97 выздоровевших, 14 апреля – 98 умерших и 119 выздоровевших, 15 апреля – 108 умерших и 143 выздоровевших, 16 апреля – 116 умерших и 186 выздоровевших.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 296
  • Волынская - 122
  • Днепропетровская - 89
  • Донецкая - 12
  • Житомирская - 177
  • Закарпатская - 150
  • Запорожская -118
  • Ивано-Франковская - 427
  • Кировоградская - 218
  • Киев - 705
  • Киевская область - 253
  • Львовская - 203
  • Луганская - 9
  • Николаевская - 22
  • Одесская - 93
  • Полтавская - 41
  • Ровенская - 240
  • Сумская - 81
  • Тернопольская - 353
  • Харьковская - 56
  • Херсонская - 51
  • Хмельницкая - 38
  • Черновицкая - 759
  • Черкасская - 137
  • Черниговская - 12

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

За все время в лабораторию Центра общественного здоровья поступила информация о 15488 подозрениях на коронавирус, в том числе 1137 - за минувшие сутки.

В мире по состоянию на утро 17 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, составляет 145 533 человек. 

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

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